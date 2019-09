30.09.2019 - Die Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80), SDAX-Aufsteiger, und die Bonner Wohnbau GmbH setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit nun auch in Düsseldorf fort. Noch vor Baustart erwirbt die Wohnbau GmbH die 221 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 16.500 Quadratmetern, die Instone in zentraler Düsseldorfer Lage am "Niederkasseler Lohweg 20" errichten wird. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Business-Quartier "Am Seestern", einem großen Büroareal, das in den 1960er Jahren als Entlastungsgebiet für die Innenstadt geplant wurde, werden durch das neue Wohnprojekt ehemalige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...