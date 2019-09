Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) und Indivumed GmbH gaben heute bekannt, dass sie in ihrer strategischen Partnerschaft zur Identifizierung neuer therapeutischer Zielstrukturen zur Behandlung von kolorektalem Krebs ("Darmkrebs") erfolgreich den ersten Meilenstein erreicht haben. Einen Meilenstein zu erreichen hört sich richtig gut an. Aber reicht das, um den Kurs der evotec wieder mal in Richtung auf die alten Hochs zu bringen? Widerstände wurden ja bereits in den letzten Tagen überwunden, fundamental gibt's heute auch Futter. Zwar nicht so weitreichend wie die Takeda Kooperation, die man vor ...

