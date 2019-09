Um 11:34 Uhr US Eastern Time brach die Aktie des chinesischen Online-Giganten Alibaba an der Nasdaq plötzlich ein, als wäre sie vom Blitz getroffen worden. Was in gewisser Weise auch so war. Die Aktie, die vorher kaum verändert notiert hatte, beendete den Freitag mit einem Minus von 5,15 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...