Und zwar in New York. Peloton steht für Fitnessgeräte nebst Software und sammelte damit rund 1,2 Mrd. $ ein. Ein weiterer Freizeitanbieter liegt damit deutlich vor alternativen Offerten und ist das achte Unternehmen in diesem Jahr, das einen Börsengang in den USA mit mehr als 1 Mrd. Euro Volumen erreichte.



