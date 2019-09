Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Commerzbank nach Details zur strategischen Neuausrichtung von 6,70 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen kappte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das Finanzinstitut. Angesichts der unsicheren politischen Großwetterlage sei es aber unklar, wo die Renditen den Boden finden werden./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2019 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-09-30/08:27

ISIN: DE000CBK1001