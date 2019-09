30.09.2019 - Im Rahmen der Grundsteinlegung erfolgte am Samstag am Produktionsstandort in Changsha die Vertragsunterzeichnung der Joint Venture Partner SANY und DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) mit Vertretern der Regierung von Changsha. Die DEUTZ AG und Chinas größter Baumaschinenhersteller SANY unterzeichneten bereits im Juni diesen Jahres den Vertrag über die Gründung des Joint Ventures. Ziel beider Unternehmen ist die Errichtung eines Hochleistungs-Motorenmontagewerks in der Provinz Hunan. Das Joint Venture zwischen DEUTZ und SANY ist Teil von SANY's Intelligent Heavy Truck Projekt, einem Großprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...