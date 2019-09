Schwache Vorgaben aus den USA und ein uneinheitliches Bild an den asiatischen Aktienmärkten dürften den DAX zum Monatsabschluss/Wochenauftakt leicht ins Minus drücken. Positive Wirtschaftsdaten aus China sollten den Druck in Frankfurt jedoch in Grenzen halten. Am Donnerstag bleiben die Börsen hierzulande aufgrund eines Feiertages geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...