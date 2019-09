Warimpex hat den bereits angekündigten Verkauf der Hotels Vienna House Dream Castle und Vienna House Magic Circus bei Disneyland® Paris an ein 50/50-Joint Venture zwischen dem britischen Private Equity Fondsmanager Benson Elliot Capital Management und Schroder Real Estate Hotels (ehemals Algonquin) abgeschlossen. Warimpex und UBM hatten die Hotels im Rahmen eines 50/50-Joint Ventures gemeinsam entwickelt und nun einen Kaufpreis in Höhe von rund 118 Mio. Euro erzielt. "Beide Hotels haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und bei Investoren großes Interesse geweckt, sodass nun der richtige Zeitpunkt zum Verkauf unserer Anteile gekommen war. Warimpex war über viele Jahre erfolgreich am französischen Markt tätig und wir prüfen für die Zukunft weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...