Weinfelden (ots) - Alessandro Wolf, bisher Chief Operating Officer übernimmt ab 1.10.2019 die Position als Chief Real Estate Officer bei Lidl Schweiz. Nadia von Veltheim, bisher Chief Real Estate Officer, hat sich dazu entschieden, eine Herausforderung ausserhalb des Unternehmens - die Position CEO von Post Immobilien - anzunehmen. Die freigewordene Position des COO's wird vom bisherigen Lidl Schweiz-Geschäftsführer Christian Steimle übernommen.



Nadia von Veltheim, die bisher das Ressort Bau und Expansion in den letzten 2 Jahren verantwortete, hat sich dazu entschieden, eine neue Verantwortung ausserhalb des Unternehmens zu übernehmen, und wird CEO der Post Immobilien Management und Services AG.



«Wir bedauern den Entscheid von Nadia von Veltheim und wollen ihr herzlich für ihr erfolgreiches Engagement und ihren Einsatz für Lidl Schweiz danken. Wir sind stolz darauf, Nadia von Veltheim in ihrer Erfolgsgeschichte mehrere Jahre begleitet haben zu dürfen, und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg bei ihrer neuen Herausforderung», so Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz.



Lidl Schweiz ernennt Alessandro Wolf (34) zum neuen Chief Real Estate Officer und stellt damit die Weichen für eine dynamische, erfolgreiche Weiterentwicklung des Smart-Discounters. Alessandro Wolf hat bereits über 10 Jahre massgeblich zum Erfolg von Lidl in der Schweiz beigetragen und in verschiedenen Topmanagementfunktionen sein profundes Detailhandelswissen unter Beweis gestellt. Seit 3 Jahren hat der Tessiner als COO sehr erfolgreich die Geschicke im Vertrieb und der Logistik gelenkt.



Die Position des COO's wird neu durch Christian Steimle besetzt, bisher Geschäftsführer Ostschweiz und Tessin, der über 16 Jahre Lidl-Erfahrung in verschiedenen Leitungsfunktionen mitbringt. Der im Kanton Thurgau wohnhafte Familienvater begann seine Karriere als Regionalleiter. Die kommenden Jahre war er zuerst als Betriebsleiter, dann Vertriebsleiter und während den letzten 6 Jahre als Geschäftsführer für Lidl Schweiz tätig.



Georg Kröll freut sich auf die neue Aufstellung der Geschäftsleitung: «Alessandro Wolf hat sich über die Jahre ein fundiertes Wissen im Schweizer Detailhandel erworben; er kennt unser Filialportfolio und unsere Logistikstrukturen wie seine eigene Westentasche. Ich freue mich deshalb sehr, mit ihm gemeinsam die Expansion in der Schweiz erfolgreich voranzutreiben, um noch näher an unsere Kunden heran zu kommen. Gleichzeitig haben wir mit Christian Steimle eine perfekte Nachfolgeregelung für den Vertrieb und die Logistik aus den eigenen Reihen gefunden. Es freut mich besonders, mit Christian Steimle eine Person mit derart langjähriger Lidl-Erfahrung in der Geschäftsleitung begrüssen zu dürfen.»



Kontakt:



Medienstelle

Dunantstrasse 15

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.facebook.com/lidlch

www.instagram.com/lidlch



Original-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100833151