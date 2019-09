Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lage in Chinas Industrie verbessert sich im September

Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich im September verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,4 (August: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im September auf 49,8 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen und übertraf damit die Erwartungen der Volkswirte, die mit 49,6 Punkten gerechnet hatten.

Deutscher Einzelhandelsumsatz steigt im August wie erwartet

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im August in etwa wie erwartet entwickelt, allerdings von einem nach oben revidierten Niveau. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,6 Prozent prognostiziert. Der für Juli vorläufig gemeldete Rückgang von 1,6 Prozent wurde auf 0,8 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg der Einzelhandelsumsatz im August um 3,2 (Juli: 5,2) Prozent.

Deutsche Beschäftigtenzahl im August 0,7% über Vorjahr

Die Zahl der Beschäftigtem in Deutschland hat im August bei 45,1 Millionen gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren das 0,7 (Juli: 0,8) Prozent mehr als im August 2018. Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 9.000 Personen zu.

Bank of Japan erörterte zusätzliche Lockerung im September

In der japanischen Notenbank mehren sich die Stimmen für eine weitergehende geldpolitische Lockerung. Laut Zusammenfassung der Lenkungsrats-Sitzung im September äußerte ein Mitglied, "angesichts der Lehren aus den bisher im In- und Ausland eingesetzten unkonventionellen geldpolitischen Instrumenten" sei es wichtig, "entscheidende Maßnahmen zu ergreifen". In der Stellungnahme eines weiteren Mitglieds heißt es, bei der Überprüfung der bei den Banken unbeliebten negativen Zinspolitik der Bank of Japan sollten vorrangig die Folgewirkungen für die Gesamtwirtschaft berücksichtigt werden und nicht die Auswirkungen auf das Geschäft der Kreditgeber.

Trump will Informanten in Ukraine-Affäre treffen

US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit dem anonymen Geheimdienstmitarbeiter gefordert, der die Ukraine-Affäre ins Rollen gebracht hat. Trump schrieb am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter, wie jeder US-Bürger habe auch er das Recht, seinen "Ankläger" zu treffen. Dem Geheimdienstmitarbeiter warf er vor, sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "komplett falsch" und "betrügerisch" dargestellt zu haben.

Kurz steht nach Wahl-Triumph vor schwierigen Koalitionsgesprächen

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat mit seiner ÖVP bei den Wahlen in Österreich einen triumphalen Sieg errungen - ihm drohen aber schwierige Koalitionsverhandlungen: Sein bisheriger Partner, die rechtspopulistische FPÖ, will nach drastischen Verlusten offenbar in die Opposition gehen. Die Grünen, die mit einem zweistelligen Ergebnis ins Parlament einziehen, stellen Bedingungen für ein Regierungsbündnis. Die SPÖ wiederum ist nach deutlichen Verlusten geschwächt.

Lambsdorff sieht in Österreich-Wahl Chance für geeinte Flüchtlingspolitik

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sieht im Ergebnis der österreichischen Parlamentswahl eine Chance für eine geeinte europäische Flüchtlingspolitik. Die hohen Verluste für die rechtspopulistische FPÖ zeugten von einer "neuen Entwicklung in Europa", die bereits in Italien zu beobachten gewesen sei, sagte Lambsdorff am Montag im ARD-Morgenmagazin. Wenn Deutschland mitmache, sei eine europäische Flüchtlingspolitik möglich, "in der nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kocht", sagte Lambsdorff.

Türkei schießt an Grenze zu Syrien Drohne unbekannter Herkunft ab

Das türkische Militär hat an der Grenze zu Syrien eine Drohne unbekannter Herkunft abgeschossen. Die Drohne sei zuvor sechs Mal in türkischen Luftraum eingedrungen, teilte am Sonntagabend das Verteidigungsministerium mit. Angesichts dieser Luftraumverletzungen seien zwei F16-Jagdflugzeuge aufgestiegen und hätten die Drohne abgeschossen.

Saudiarabischer Kronprinz warnt vor Verschärfung des Iran-Konflikts

Saudi-Arabiens Kronprinz hat vor einer Eskalation des Konflikts mit dem Iran gewarnt. Ein Krieg mit dem Iran hätte verheerende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, sagte Mohammed bin Salman in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender CBS. Er bevorzuge eine nicht-militärische Lösung zur Beilegung der Spannungen mit Teheran, sagte Mohammed weiter.

Foodwatch fordert sofortige Zulassung von Lebensmittel-Ampel

Vor der Präsentation einer Regierungsstudie über Nährwert-Kennzeichnungen hat die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch die sofortige Zulassung der Lebensmittelampel Nutri-Score in Deutschland gefordert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) müsse dies unabhängig von den Ergebnissen einer von ihr in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage "unverzüglich" bei der EU-Kommission anmelden, sagte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker der "Augsburger Allgemeinen" von Montag. Die CDU-Ministerin solle dem Modell Frankreich folgen.

Sturmtief Mortimer beeinträchtigt Zugverkehr in Norddeutschland massivSturmtief Mortimer hat am Montagmorgen den Bahnverkehr in Norddeutschland massiv beeinträchtigt. Vor allem wegen umgestürzter Bäume waren mehrere Strecken gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen waren demnach unter anderem die Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin, Hamburg und Hannover sowie zwischen Bremen und Hannover. Fernverkehrszüge blieben in den Bahnhöfen stehen.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Industrieproduktion Aug -1,2% (PROG: -0,5%) gg Vm

Einzelhandelsumsatz Aug +2,0% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Aug +0,4% gg Vj

SÜDKOREA

Industrieproduktion Aug -1,4% (PROG: -0,7%) gg Vormonat

Industrieproduktion Aug -2,9% (PROG: unverändert) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Aug 98,3 (Juli: 98,4)

