In Spanien hat sich der Preisauftrieb im September weiter verlangsamt. Die nach europäischer Rechnung erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) lagen 0,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Montag nach einer ersten Schätzung in Madrid mitteilte. Das war der geringste Zuwachs seit drei Jahren. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Weil die tatsächliche Inflation deutlich darunter liegt und zudem das Wachstum lahmt, hat die Notenbank ihre bereits sehr expansive Geldpolitik Mitte September weiter deutlich gelockert. Kritiker stellen die Wirkung der Maßnahmen in Frage./bgf/jha/

