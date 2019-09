Die Königsblauen haben noch am Freitag ihre neuen Halbjahreszahlen vorgelegt. Aufgrund der halbseidenen Vorsaison wuchs der Fehlbetrag von Schalke. So wurden die Erlöse zwar um 20% gesteigert im ersten Halbjahr 2019, dies vor allem aufgrund der deutlich höheren Medieneinnahmen und dem manierlichen Abschneiden im DFB-Pokal. Allerdings fielen auch höhere Personalkosten an und außerplanmäßige Abschreibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...