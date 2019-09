Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach dem Verkauf der Beteiligung Inexio auf "Buy" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Mit diesem Verkauf sollten sich sowohl der Nettogewinn als auch das Nettoanlagevermögen im Geschäftsjahr erheblich verbessern, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal spiegele das starke Wachstum im Telekomsektor und in mit diesem verbundenen Segmenten wider, in die die Deutsche Beteiligungs AG in den vergangenen Jahren kräftig investiert habe./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 08:27 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-09-30/09:35

ISIN: DE000A1TNUT7