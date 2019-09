Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Mit einem Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal von geschätzt vier Prozent dürfte das Wachstum des Lebensmittelkonzerns stark bleiben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem auf den Märkten Europa und Nordamerika dürften die Schweizer gut abschneiden, während es in der Region Asien-Pazifik schwierig bleibe./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 16:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-09-30/09:36

ISIN: CH0038863350