Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Medienberichten über einen Verkauf von Eisenerzaktivitäten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Diese passten zum Ziel des Stahlproduzenten, mittels Verkäufen in den kommenden beiden Jahren bis zu zwei Milliarden US-Dollar zu erlösen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte der Rückgang der Verschuldung mittelfristig geringer ausfallen als man hätte erwarten können./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 16:26 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU1598757687