Die Pleite von Thomas Cook ist nicht nur für Aktionäre, Mitarbeiter und Urlauber ein Schock. Auch für die Banken des Reiseveranstalters könnte es richtig teuer werden. Laut Medienberichten drohen Abschreibungen in Milliardenhöhe - und zwar nicht nur britischen Geldhäusern. Laut Schätzungen des Beratungsunternehmens AlixPartners, aus denen die Financial Times (FT) zitierte, steht Thomas Cook bei mehreren Banken mit insgesamt 1,9 Milliarden Pfund (rund 2,1 Milliarden Euro) in der Kreide. Einen Bruchteil ...

