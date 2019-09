Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Trotz Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2019 erfordert das schwierige Marktumfeld eine Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Trotz Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2019 erfordert das schwierige Marktumfeld eine Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2019 30.09.2019 / 09:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bremen, 30. September 2019 - Die Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) konnte nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2019, trotz einer ungünstigen Entwicklung des Fliesenmarktes, auf Konzernebene eine Umsatzsteigerung auf 47,1 Mio. EUR (VJ. 45,9 Mio. EUR) erzielen. Aufgrund von starken Preiserhöhungen auf den Beschaffungsmärkten in Kombination mit einem anhaltenden Erlösverfall auf den Absatzmärkten haben sich die Ergebniskennziffern im ersten Halbjahr 2019 verschlechtert. In Folge weist der Norddeutsche Steingut Konzern einen Fehlbetrag in Höhe von -2,3 Mio. EUR (Vj. -0,4 Mio. EUR) vor Steuern aus. Vor diesem Hintergrund muss die Norddeutsche Steingut AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 korrigieren. Statt dem bislang prognostizierten Konzernjahresüberschuss in einer Bandbreite von 0,3 bis 0,6 Mio. EUR wird nun ein Konzernjahresfehlbetrag in einer Bandbreite von 2,9 bis 3,3 Mio. EUR erwartet. Um der negativen Ergebnisentwicklung entgegenzuwirken, befindet sich ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit Initiativen auf der Produkt- und Absatzseite sowie ein Einsparprogramm in der Umsetzung. Hierbei liegt der Fokus auf den Wachstumsfeldern Objekt und Keramik für den Außenbereich. Bereits im kommenden Geschäftsjahr werden die eingeleiteten umfangreichen Maßnahmen zu einer signifikanten Ergebnisverbesserung führen. Kontakt: Norddeutsche Steingut AG Stefan Zeidler, Dr. Rüdiger Grau Vorstand Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen Tel. 0421/6262-206 30.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft Schönebecker Str. 101 28759 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/ 62 62 - 21 6 Fax: 04 21/ 62 62 - 399 E-Mail: Willehard.Tameling@Norddeutsche-Steingut.de Internet: www.Norddeutsche-Steingut.de ISIN: DE0006770001 WKN: 677000 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 882171 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882171 30.09.2019 CET/CEST ISIN DE0006770001 AXC0094 2019-09-30/09:56