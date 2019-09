Wien (www.anleihencheck.de) - Nach den beiden Emissionen von Severstal und Chelyabinsk Pipe Plant Mitte September war jetzt VEON (Ba2 pos./BB+/BBB-), die eine USD 1 Mrd. Anleihe ebenfalls mit einer Laufzeit von fünf Jahren ankündigte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).VEON wolle damit ausstehende Verbindlichkeiten sowie die revolvierende Kreditfazilität refinanzieren, die für das Tender Offer für die Global Telecom Holding verwendet worden seien. Ebenso sei Nordgold (Ba2/-/BB) am 26.09.2019 mit einer Roadshow für eine USD-denominierte Fünf-Jahres-Anleihe gestartet. Der Goldproduzent sei in von Besitz von Alexey Mordashov und in West Afrika, Kazakhstan und Russland tätig. (Ausgabe 23 vom 26.09.2019) (30.09.2019/alc/n/a) ...

