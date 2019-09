Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Eyemaxx emittiert eine neue Euro-Anleihe (ISIN DE000A2YPEZ1/ WKN A2YPEZ) mit einem Emissionsvolumen von 50 Millionen Euro und einer Laufzeit bis zum 24.09.2024, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 5,5%. Erstmals werde der Kupon am 24.09.2020 ausbezahlt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Creditreform stufe Eyemaxx mit einem Rating von BB ein. Eyemaxx könne die Anleihe vorzeitig kündigen. (Bonds Weekly Ausgabe 39 vom 27.09.2019) (30.09.2019/alc/n/a) ...

