Bonn (www.anleihencheck.de) - Von nachhaltigem Aufwärtsdruck auf das Preisniveau im Euroraum war in den letzten Monaten weit und breit nichts zu spüren, so die Analysten von Postbank Research.Der Anstieg der EWU-Verbraucherpreise (Di., 01.10., 11:00 Uhr) befinde sich nach einem deutlichen Rückgang in einer Seitwärtsbewegung, welche sich auch im September fortgesetzt haben sollte. Zumindest gebe es keine signifikanten Anzeichen für einen verstärkten Preisdruck auf den vorgelagerten Stufen der Verbraucherpreise oder durch temporäre Effekte. Seitens der Energiepreise habe sich allenfalls ein leicht treibender Impuls für die gesamte Teuerung ergeben. Die Analysten von Postbank Research würden daher für die EWU im September mit einer Kerninflation von unverändert 0,9% rechnen. Gleiches gelte für die gesamte Inflationsrate, die bei 1,0% verharren sollte. Die deutsche Inflationsrate (Mo., 30.09., 14:00 Uhr) dürfte aufgrund eines Basiseffekts leicht von 1,4% auf lediglich 1,2% sinken. (30.09.2019/alc/a/a) ...

