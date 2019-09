Guten Morgen,der Handelskonflikt steht zu Anfang dieser Woche erneut im Mittelpunkt. Ob die US-Regierung tatsächlich Kapitalströme in Richtung China begrenzt, bleibt abzuwarten. Entscheidend ist die Botschaft Washingtons, welche sich hierin versteckt: China wird zu dem Wahlkampfthema im Rahmen der Präsidentschaftswahl 2020. Nicht auszuschließen, dass die Chinesen sich in den kommenden Wochen hier völlig neu aufstellen, mehr dazu diese Woche hier für unsere Abonnenten und in unseren Ausgaben des "Zürcher Trend" und "Zürcher Finanzbrief".

Den vollständigen Artikel lesen ...