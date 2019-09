Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck & Co nach Studiendaten zum Krebsmedikament Keytruda auf "Neutral" mit einem Kursziel von 89 US-Dollar belassen. Diese seien ermutigend, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie der Investmentbank. Kurzfristig komme es nun aber darauf an, wann die Zulassungsbehörde grünes Licht für die Anwendung des Mittels für eine neue medizinische Indikation gibt./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-30/10:10

ISIN: US58933Y1055