Von Ian Walker

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britisch-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell wird im dritten Quartal zusätzliche 250 bis 300 Millionen US-Dollar in seinem Upstream-Geschäft abschreiben. Wie die Gesellschaft am Montag weiter in ihrem Trading-Update mitteilte, soll in dem Zeitraum die Upstream-Produktion zwischen 2,6 und 2,7 Millionen Barrel Öläquivalent täglich liegen. Im Downstream-Bereich schätzt der Konzern einen Absatz von 6,7 bis 7,4 Millionen Barrel pro Tag.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2019 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.