Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Osram nach einem erhöhten Übernahmeangebot des Aktionärs AMS von 40,50 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Damit passte Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie das Kursziel für die Papiere des Lichtspezialisten an die Höhe der Kaufofferte von AMS an und riet den Osram-Aktionären zur Annahme. AMS habe mit dem höheren Angebot auf eine angekündigte Offerte der Finanzinvestoren Advent und Bain Capital für Osram reagiert./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 07:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 08:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-09-30/10:24

ISIN: DE000LED4000