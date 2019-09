Zum siebten Mal wurde am Freitag (27.9.) in der gediegenen Atmosphäre des Frankfurter Jumeirah Hotels der PLATOW Immobilien Award verliehen. In insgesamt vier Kategorien, "Wohnen", "Gewerbeimmobilien", "Beteiligungen" und "Sonderimmobilien", erhielten die Preisträger von PLATOW-Herausgeber Albrecht F. Schirmacher die kupfernen Zeitkapseln. Werner Rohmert, Immobilienexperte und seit Jahren Autor für PLATOW Immobilien, moderierte die Preisübergabe im Rahmen der Konferenz "PLATOWFORUM Beteiligungen 2019", auf die wir in einer Sonderbeilage detailliert eingehen werden. Ausgezeichnet in der Kategorie "Wohnen" wurde Grand City Properties. Die Entwicklung des Turnaround-Spezialisten für sanierungsbedürftigen Wohnraum in Deutschland und London mit rund 84 000 Objekten und ca. 900 Mitarbeitern zu einem der größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...