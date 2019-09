(shareribs.com) Chicago 30.09.2019 - Mais und Sojabohnen zeigten sich am Freitag am Chicago Board of Trade leichter. Die Wettersorgen der Marktteilnehmer lassen etwas nach. Weizen konnte sich vom geringen Kursniveau erholen. Dezember-Mais verlor 0,1 Prozent auf 3,715 USD/Scheffel. Mais stand am Freitag unter dem Eindruck nachlassender Sorgen über das Wetter in den US-Anbaugebieten. Bislang ging man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...