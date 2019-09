München (ots) - Ob eine Spielteilnehmerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die sich seit Samstagabend GlücksSpirale-Rentnerin nennen darf, gerne auf Volksfeste geht, ist nicht bekannt. Das nötige Kleingeld für Achterbahn, gebrannte Mandeln und das eine oder andere Erfrischungsgetränk wäre zweifellos in Hülle und Fülle vorhanden.



Ab sofort erhält sie Monat für Monat 10.000 Euro aufs Konto überwiesen - und das 20 Jahre lang. Warum? Weil sie mit ihrem Lottoschein auch an der GlücksSpirale-Ziehung vom letzten Samstag teilnahm und mit der siebenstelligen Gewinnzahl 8858528 ihres Spielauftrags den Hauptgewinn der Rentenlotterie abräumte.



Für die Teilnahme an der Rentenlotterie hatte die neue GlücksSpirale-Rentnerin fünf Euro eingesetzt. Der Gesamtwert der Rente entspricht einem Barwert von 2,1 Millionen Euro, den sie sich auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen kann.



Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und weitere Gewinne in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen.



