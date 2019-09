Der mit Strom aus Braun- und Steinkohle groß gewordene Energiekonzern RWE setzt auf die Erneuerbaren, will bis 2040 klimaneutral werden. RWE hat damit seine Zukunftsstrategie gefunden.

Über Deutschland wirbelt am 30. September der Sturm Mortimer. Bei Deutschlands größtem Braunkohleverstromer RWE sorgt die Energiewende für Wirbel. Genauer gesagt, der Ökostrom. Denn zum Wochenauftakt wird RWE zum Produzenten von Ökostrom, indem der Energieriese die erneuerbaren Energien seines bisherigen Konkurrenten E.On übernimmt. Demnächst kommen auch noch die regenerativen Energien der früheren RWE-Tochter Innogy hinzu.

Die Folge: RWE wird so zu einem der führenden Unternehmen bei grünem Strom. Bei Strom aus Windkraftanlagen auf See rangiert RWE nach eigenen Angaben dann sogar weltweit auf Platz zwei. Künftig will der Konzern pro Jahr 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Mit Projektpartnerschaften könnten die Investitionen laut RWE sogar auf bis zu 3 Milliarden Euro steigen.

Doch damit der Versprechungen an die Energiewende-Forderer nicht genug: Zur strategischen Neuausrichtung gehört auch, den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren drastisch zu senken und RWE schrittweise über die nächsten Jahrzehnte zu einem reinen Ökostromerzeuger wandeln. Zunächst soll die konventionelle Stromerzeugung nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...