Am Freitag hat ams seine Offerte an die Osram-Aktionäre von 38,50 Euro auf 41,00 Euro erhöht. Die Annahmefrist läuft am 1. Oktober aus. Damit reagiert ams auf ein mögliches Angebot von Bain und Advent. Die beiden Finanzinvestoren haben ihr ...

