Wien (www.anleihencheck.de) - Moody's stufte das Rating der O1 Properties Finance (Finanzierungsvehikel der O1 Properties) von B3 auf Caa1 (Caa1 neg./-/CCC-) bei negativem Ausblick hinab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vordergründig habe die Ratingagentur hierfür die negative Entwicklung der besicherten Vermögenswerte angegeben. So seien die unbesicherten Vermögenswerte in Relation zum Bruttovermögen in den Jahren 2016 bis 2018 von 16% auf 11% gefallen. Ebenso sei die Veränderung der Bruttoverschuldung in Relation zum Immobilienportfolio von 84% (2016) auf 96% (2018) als Faktor angeführt worden. Moody's rechne hierbei auch mit keiner Verbesserung bis zur Fälligkeit der ausstehenden Anleihen in zwei Jahren. Die Agentur habe auch auf die unbesicherte Struktur der Anleihen und die nicht vorhandene Möglichkeit hingewiesen, andere Vermögenswerte, hauptsächlich ausgegebene Kredite, in den nächsten zwei Jahren in Bargeld zu wandeln. (Ausgabe 23 vom 26.09.2019) (30.09.2019/alc/n/a) ...

