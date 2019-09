Wien (www.anleihencheck.de) - Vor den nächste Woche anstehenden US-chinesischen Handelsgesprächen dürfte der Fokus in den kommenden Tagen wieder verstärkt auf Datenveröffentlichungen liegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die heute bereits veröffentlichten chinesischen PMIs (September) seien in Summe besser ausgefallen als erwartet. Der offizielle Industrie-PMI sei zwar unter der 50-Punkte-Marke geblieben, habe mit 49,8 Punkten die Erwartungen aber leicht übertreffen können. Der Caixin PMI habe einen Anstieg auf 51,4 verzeichnet und habe klar die Konsensprognose (50,2) übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...