Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Euroboden begibt eine fünfjährige Euro-Anleihe (ISIN DE000A2YNXQ5/ WKN A2YNXQ) mit einem Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro und einer Fälligkeit am 01.10.2024, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 5,5%. Die Zinszahlungen würden im halbjährlichen Turnus jeweils am 01. April und 1. Oktober stattfinden, erstmals werde der Kupon anteilig am 01.04.2020 ausbezahlt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Scope vergebe für Euroboden ein B+ Rating. Euroboden könne die Anleihe vorzeitig kündigen. (Bonds Weekly Ausgabe 39 vom 27.09.2019) (30.09.2019/alc/n/a) ...

