Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Der Dax startet im Sog der negativen Weltbörsen etwas schwächer in den Handel. In New York hatten die Börsen am Freitag nachgegeben: Offensichtlich plant die US Regierung, Kapitalströme in Richtung China zu begrenzen - heißt, Chinesische Firmen von den US Börse auszuschließen. Evotec: Biotechnologieunternehmen und Forschungspartner Indivumed erreichten Meilenstein bei Darmkrebs Klöckner&Co: Stahlhändler lässt Gespräche über Zusammenschluss mit Werkstoffgeschäft von Thyssenkrupp platzen Borussia Dortmund: Fußball-Bundesligist nur noch auf Platz 8 der Tabelle Software One: Schweizer IT-Unternehmen plant für das vierte Quartal den Börsengang in der Schweiz. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß