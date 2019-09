Baden-Baden (ots) - Morbus Parkinson gehört weltweit zu den häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Wie lässt sich das unheilbare Leiden gut behandeln und was können Betroffene selbst tun? "rundum gesund - Hoffnung bei Demenz und Parkinson" liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Ursachen und Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen. Zu sehen am Montag, 4. November um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Themenschwerpunkt: Demenz und Parkinson



Welche Möglichkeiten der Früherkennung gibt es für Parkinson und was kann man tun? Weil es Zusammenhänge zwischen Alterungsprozessen und dem Verlust von Nervenzellen und Zellfunktionen gibt, gelten neurodegenerative Erkrankungen als wichtige medizinische Herausforderung der älter werdenden Gesellschaft. Gast der Sendung ist der Neurologe Prof. Jan Kassubek vom Universitätsklinikum Ulm. An Annie, der virtuellen Patientin im Studio, erklärt er, was bei Parkinson im Gehirn passiert und wie sich die Erkrankung auf die Koordinationsfähigkeit der Betroffenen auswirken kann. Im Gespräch mit Dennis Wilms klärt er außerdem darüber auf, welche Hinweise eine REM-Schlafstörung auf eine spätere Parkinsonerkrankung geben kann und wie Hirnschrittmacher Betroffenen im Alltag helfen.



Ungewöhnliches Wohnkonzept und Hirnnahrung Ein ungewöhnliches Wohnkonzept im pfälzischen Prüm ermöglicht Demenzkranken, gemeinsam in einer WG zu leben. Dort bekommen sie regelmäßig Besuch von einer Schulklasse. Die Sendung zeigt, wie Jung und Alt dabei voneinander profitieren. Sportwissenschaftlerin Jasmin Brandt steht den Zuschauerinnen und Zuschauern mit wertvollen Übungen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und der Koordination zur Seite. Außerdem stellt sie vor, welche Nahrungsmittel helfen können, das Gehirn in Schwung zu halten.



SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit Ernährung, körperliche Fitness und psychische Stabilität; traditionelle Hausmittel und High-Tech-Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden haben. Sie alle sind Thema beim SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund". In jeder 45-minütigen Folge entlockt Moderator Dennis Wilms Expertinnen und Experten praktische Tipps und spricht mit ihnen über Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten. Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabei die virtuelle 3D-Patientin Annie, die mit Augmented-Reality-Technik ins Bild geholt wird. Kleinste anatomische Details werden auf diese Weise im Studio zum Teil mehrere Meter groß. Annie macht komplexe Abläufe und Zusammenhänge leicht verständlich sichtbar. Gemeinsam mit Sportwissenschaftlerin und Food-Coach Jasmin Brandt zeigt Dennis Wilms außerdem in jeder Ausgabe von "rundum gesund", wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.



Sendung:



"rundum gesund - Hoffnung bei Demenz und Parkinson", 4. November 2019, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen



