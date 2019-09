München (ots) - Nach dem erfolgreichen Start des Pilotprojekts "Haustür-Schlüsselnotdienst" in München erweitert der ADAC das Leistungsangebot auf die Metropolen Hamburg und Berlin. Bis Ende Februar 2020 bietet der Club Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern in einer Testphase schnelle, transparente und kompetente Hilfe zum Festpreis in den drei Städten an. Wer sich ausgesperrt hat, bekommt jetzt noch schnellere Hilfe per digitalem Notruf.



Die Preisstruktur konnte im Zuge der Testerweiterung vereinfacht und somit noch attraktiver gestaltet werden: Eine Türöffnung kostet in allen drei Städten von Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 20 Uhr pauschal 99 Euro, zu allen anderen Zeiten 179 Euro.



Neu: Ab sofort kann der ADAC Schlüsselnotdienst auch online unter https://adac.de/schluesselnotdienst gerufen werden. Der so angestoßene digitale Prozess wird den gesamten Ablauf bis zur Rechnungsstellung vereinfachen und die Wartezeit für Kunden spürbar verkürzen. Außerdem ist der ADAC Schlüsselnotdienst rund um die Uhr telefonisch in Berlin (030 8686777), Hamburg (040 23919299) und München (089 7676 5577) zu erreichen. Auch bei telefonischer Beauftragung wird der digitale Prozess angestoßen, der Kunde kann den Ablauf mitverfolgen und die Falldokumentation inklusive Rechnung jederzeit digital abrufen.



Mit diesem Service baut der ADAC sein Angebot als Mobilitätshelfer auch abseits der Straße aus. Seit Ende Januar 2019 konnte der Club mit seinen Partnerunternehmen in der Testphase in München bereits über 500 Hilfeleistungen absolvieren.



Pressekontakt:



ADAC Newsroom

T +49 89 76 76 54 95

aktuell@adac.de



Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/52139