Hamburg (ots) - Christoph Kucklick, Chefredakteur von GEO, übernimmt vom 1. Januar 2020 an die Leitung der Henri-Nannen-Schule. Er folgt auf Andreas Wolfers, der zwölf Jahre die Journalistenschule geleitet hat und sie nun, wie lange verabredet, auf eigenen Wunsch verlässt.



Die renommierte Ausbildungsstätte wird getragen von den Verlagen Gruner + Jahr, Die Zeit und Der Spiegel. Seit ihrer Gründung 1979 haben gut 700 Journalistinnen und Journalisten die Schule durchlaufen, viele von ihnen sind in Führungspositionen deutscher Medien gelangt, so bei STERN, Spiegel, GEO, Brand Eins, RTL und Vice.com.



Andreas Wolfers hatte zwei Jahre als Korrespondent in Israel gearbeitet, elf Jahre als Reporter bei GEO und drei Jahre als Textchef des STERN, ehe er 2007 die Leitung der Henri-Nannen-Schule übernahm. Seit 2013 ist er auch Sprecher der Jury des Nannen Preis. Anfang 2019 hat Wolfers die Journalistenschule grundlegend umgebaut: mit längerer Ausbildung, erweitertem Lehrprogramm, neuen Wegen der Profilbildung. Kürzlich gründete er eine zweite Schule, die "Nannen-Werkstatt", die von 2020 an die überbetriebliche Ausbildung von Volontären anderer Verlage übernimmt.



Andreas Wolfers: "Zwölf Jahre lang habe ich hoch motivierte junge Menschen bei ihrem Start in den Journalismus unterstützt. Das hat viel Spaß gemacht, es war bereichernd, fordernd und ein großes Privileg. Die drei Trägerverlage haben mir dabei weitgehend freie Hand gelassen, für dieses Vertrauen bedanke ich mich. Wie seit langem geplant verlasse ich nun, nach erfolgreichem Umbau, die Schule. Es wird Zeit für etwas Neues, für die Schule und für mich. Es freut mich wirklich, die Leitung in die Hände eines so erfahrenen und integren Kollegen wie Christoph Kucklick geben zu können."



Christoph Kucklick ist seit fünf Jahren GEO-Chefredakteur, sowohl für das Print- wie das Digitalangebot. Als Herausgeber verantwortet er zudem die Magazine WALDEN, GEO Saison und GEO Special. Kucklick hatte 1985 - 1987 die Henri-Nannen-Schule absolviert, anschließend arbeitete er als Ressortleiter (Hamburger Morgenpost), Textchef (Amica), freier Reporter (u.a. Zeit, Brand Eins) und Chefredakteur (GEO Saison). Als Buchautor hat der promovierte Soziologe zuletzt ein viel beachtetes Buch zur Digitalisierung vorgelegt, "Die granulare Gesellschaft".



Christoph Kucklick: "Es war die schwerste Entscheidung, die wundervollen Kolleginnen und Kollegen von GEO zu verlassen. Ich fühle mich geehrt von dem Vertrauen, das sie mir geschenkt haben. Und ich bin stolz auf den Journalismus, den dieses Team so leidenschaftlich pflegt und der an Tiefe und Genauigkeit seinesgleichen sucht. Aber nach fünf Jahren ist die Zeit reif für eine neue, großartige Aufgabe: junge Kolleginnen und Kollegen auf eine Medienwelt vorzubereiten, die gleichermaßen klassisches Handwerk wie mutige Experimente verlangt. Andreas Wolfers hat höchste Maßstäbe als Schulleiter gesetzt und die Ausbildung für unsere Zeit neu erfunden. Ich freue mich, dass die Trägerverlage mit mir auf diesem Weg weiter vorangehen wollen."



Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr und Sprecherin des Beirats der Henri-Nannen-Schule: "Andreas Wolfers hat die Henri-Nannen-Schule zwölf Jahre lang geprägt. Mit großer Leidenschaft und Erfahrung hat er junge Journalisten mit dem Handwerk und den Werten ausgerüstet, die sie brauchen, um Medien in der heutigen Zeit zu gestalten. Ohne ihn wäre die Journalistenschule nicht so zukunftsorientiert und renommiert, wie sie es heute ist. Ich danke Andreas herzlich für seine hervorragende Arbeit über diese lange Zeit und wünsche ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute."



Jäkel weiter: "Mit Christoph Kucklick kommt ein hochgeschätzter kluger Journalist an die Spitze der Henri-Nannen-Schule. Er vereint die klassischen Tugenden des Journalismus mit einem breiten Wissen über die Herausforderungen der digitalen Transformation, inhaltlich wie technologisch. Ich danke ihm von Herzen, dass er GEO über fünf Jahre journalistisch wie wirtschaftlich sehr erfolgreich geführt hat. Zudem hat er dem Haus bei Zukunftsthemen wichtige Impulse gegeben. Wer Christoph als Lehrer und Leiter bekommt, darf sich freuen. Für die Henri-Nannen-Schule ist er ein Glücksfall."



Über Christoph Kucklicks Nachfolge bei GEO wird G+J zu einem späteren Zeitpunkt informieren.



