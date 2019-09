Berlin (ots/PRNewswire) - Nach dem Debut bei der Berlin Marathon Expo am 26. September hat ANTA Running seinen neuesten ANTA Challenge202/2.0 SHINE & GLOW in limitierter Auflage im FIRMAMENT Berlin offiziell präsentiert. Am Premierentag war das gesamte Geschäft in traditionellen chinesischen Tuschemalereien dekoriert, um den Designelementen der Kollektion ein passendes Ambiente zu bieten. Bei einer kleinen Feier gaben Künstler dem Produkt einen persönlichen Touch, und vor der mit Spannung erwarteten Kollektion bildete sich eine lange Warteschlange.



Inspirierte Lauftechnologie trifft auf traditionelle chinesische Ästhetik



SHINE & GLOW ist eine limitierte Auflage des C202/2.0, inspiriert durch die Geisteshaltung des Läufers, ausgedrückt in traditioneller chinesischer Ästhetik.



Der Marathon ist eine der weltweit beliebtesten und gleichzeitig anspruchsvollsten Sportarten, bei denen Ausdauer und Durchhaltevermögen an ihre Grenzen stoßen. Wenn Läufer ihre körperlichen Grenzen erreichen, beginnt oftmals die eigentliche Prüfung. Im Kopf ertönen störende Stimmen, die am Selbstbewusstsein kratzen und manche sogar zum Aufgeben zwingen. Vor diesem Hintergrund wurde der C202 von einer traditionellen chinesischen Tuschemalerei inspiriert, um auszudrücken, wie Läufer ihre inneren Ängste und Zweifel überwinden. Es geht darum, den "Schleier im Herzen wegzuwischen und das Leuchten und Strahlen zu sehen", damit mehr Läufer durchhalten und ihre beste Zeit im Rennen und in sich selbst erreichen.



Die Bestzeit beim Berlin Marathon zelebrieren, verbessertes Produkt zur Stärkung der Läufer-Community



Das Laufschuhmodell "ANTA Challenge202" (auch als "ANTA C202" bekannt) ist seit 2018 auf dem Markt und wurde durch seine überragende Leistung bei Marathons schnell zum Bestseller. Bei der Konzeption des C202 lag der Marathon-Weltrekord bei 2 Stunden 2 Minuten und 57 Sekunden. In Anlehnung an die Geisteshaltung beim Marathon, wo die persönliche Bestleistung wieder und wieder auf den Prüfstand kommt, nannte ANTA den Schuh "Challenge202". Der Schuh hat sich den Spitznamen "PB-Schuh" erworben, da viele Marathonläufer mit dem C202 ihre "persönliche Bestzeit" erzielen.



Das Modell C202 2.0 wurde in Sachen Material und Design deutlich verbessert, damit mehr Marathonläufer ihre persönliche Bestzeit toppen können. Letztes Jahr wurde beim Berlin Marathon ein neuer Rekord aufgestellt. Aus diesem Grund hat ANTA sein neuestes Modell SHINE & GLOW in limitierter Auflage nach Berlin gebracht, um schnellere und längere Laufziele zu inspirieren und den traditionellen chinesischen Sportgeist auf der Weltbühne zu präsentieren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002899/ANTA_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002900/ANTA_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002901/ANTA_3.jpg Pressekontakt:



Bambi Yu

+86-166-0212-8862

bambi.yu@ph7comm.com



Original-Content von: ANTA Sports, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6562