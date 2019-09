Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019),ist ja mehr als die Holding mit ihren Bilanz, Rechts- und Klageproblemen. Heute wollen wir uns mit der 100% Tochter Pepkor Europe Ltd. oder wie es seit kurzem heißt mit Pepco Group Ltd. befassen; nachdem wir uns ja vor 14 Tagen mit der Beteiligung Mattres Firm Inc. in den USA befasst hatten, die ja erkennbar auf einem guten Weg ist. Die Pepco Group Ltd. könnte sich zur Ertragsperle der Steinhoff International Holdings NV entwickeln. Das erste Halbjahr zeigte bei dem Retailhändler, der - aus dem britisch-irischen Markt kommend - sich nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...