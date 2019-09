Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Bei der Förderung und im Gasgeschäft lägen die in Aussicht gestellten Mengen unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem stünden jedoch höhere Volumina bei Ölprodukten gegenüber./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-09-30/11:47

ISIN: GB00B03MLX29