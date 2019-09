SMC-Research bezeichnet die Halbjahreszahlen der Nanogate SE als schwach, zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Schwächephase vorübergehend sei. Mit Verweis auf die attraktive Positionierung, die innovativen Lösungen und die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität und zur Reduktion der zuletzt gestiegenen relativen Verschuldung traut der SMC-Analyst Adam Jakubowski Nanogate die Rückkehr zum profitablen Wachstum und der Nanogate-Aktie ein sehr hohes Erholungspotenzial zu.

Mit der Vorlage des Halbjahresberichts habe Nanogate die bereits bekannten Eckdaten zum ersten Halbjahr ebenso bestätigt wie die im August reduzierte Umsatz- und Ergebnisprognose. Diesbezüglich habe der Bericht nur wenig Neues geboten, weswegen SMC-Research seine Schätzungen im Großen und Ganzen unverändert beibehalten habe.

Weitere Details habe Nanogate zu dem laufenden NXI-Programm vorgelegt. Aus der Auflistung der bereits umgesetzten bzw. eingeleiteten Maßnahmen werde ersichtlich, wie tiefgreifend und konsequent das Unternehmen reorganisiert werde. Die Vielzahl der Maßnahmen spiegele nach Aussage des Vorstands die Größe der Effizienzsteigerungspotenziale wider, die an zahlreichen Stellen innerhalb des Konzerns identifiziert worden seien und nun realisiert würden. Mit dem Fortgang der Maßnahmen zeige sich das Unternehmen auf Nachfrage ebenso zufrieden wie mit dem bisherigen Verlauf der im August gestarteten Serienproduktion des 100-Millionen-Auftrags. Ebenso berichte Nanogate von einem unverändert großen Interesse an seinen innovativen Lösungen. Das gelte explizit auch für den Automobilbereich, aus dem Nanogate weiterhin zahlreiche Anfragen erhalte. Damit sehe sich das Unternehmen in der Einschätzung bestätigt, dass die eigenen Lösungen ungeachtet der aktuellen Absatzkrise der Automobilhersteller weiter über sehr gute Perspektiven auch in dieser Branche verfügen. Denn mit Attributen wie Gewichtsreduktion, flexibles und hochwertiges Design, Kompatibilität mit unterschiedlichsten Sensoren und perspektivisch mit der Integration von Elektronik bieten die Nanogate-Produkte nach Darstellung von SMC-Research mehrere Eigenschaften, die gerade für die jungen Trends wie Elektromobilität oder autonomes Fahren wichtig seien.

Insofern sehen sich die Analysten in ihrer Einschätzung von Nanogate bestätigt. Das Unternehmen adressiere mit seinen innovativen Lösungen große und wachsende Märkte und dürfte seinen Wachstumskurs laut SMC-Research auch im Trend der nächsten Jahre fortsetzen. Kurzfristig sehen die Analysten zwar große Herausforderungen durch die schwache Automobilkonjunktur, die schwache Profitabilität und durch die hohe Verschuldung, stuften diese aber als lösbar ein. Auch habe das Unternehmen darauf bereits konsequent reagiert.

Dementsprechend hält das Researchhaus im Rahmen seiner Schätzungen an dem Szenario eines ab 2021 wieder einsetzenden dynamischen und profitablen Wachstums fest und sieht auf dieser Basis für die Nanogate-Aktie ein Kurspotenzial bis 32,10 Euro. Da im Markt derzeit eine größere Skepsis vorzu-herrschen scheine, ergebe sich daraus aktuell ein sehr hohes Kurspotenzial, auf dessen Basis SMC-Research das Urteil "Buy" bestätigt.

