Vaduz (ots/ikr) - Eine 16-köpfige Schülergruppe der 5. und 6. Klassen des Liechtensteinischen Gymnasiums befindet sich derzeit auf der Reise nach Wien und Südmähren. Damit wird der seit 2014 bestehende Austausch zwischen dem Liechtensteinischen Gymnasium und dem deutschsprachigen Matyas-Lerch-Gymnasium aus Brünn (Tschechische Republik) fortgesetzt. Nachdem Anfang September 2019 eine Schülerklasse des Matyas-Lerch-Gymnasiums in Liechtenstein war, findet nun der Gegenbesuch in Südmähren statt.



Wie im vergangenen Jahr konnte der Schüleraustausch über den bilateralen Fonds des EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA Grants) mitfinanziert werden. Grundlage für diese Projektzusammenarbeit im Bildungsbereich sind die deutsche Sprache und die über 700 Jahre lange gemeinsame Geschichte Liechtensteins und der Tschechischen Republik. Die Schülerinnen und Schüler werden noch bis zum 6. Oktober das Vermächtnis der liechtensteinischen Geschichte in Wien und Südmähren erkunden und unter anderem das Stadtpalais Liechtenstein in Wien und die als UNESCO-Weltkulturerbe geschützte Gartenanlage von Feldsberg und Eisgrub mit den beiden Liechtenstein-Schlössern besichtigen. Den traditionellen Beginn der Reise bildete erneut der Empfang an der Liechtensteinischen Botschaft in Wien. Dort informierte sich die Gruppe über die engen nachbarschaftlichen Beziehungen Liechtensteins zu Österreich und die Beziehungen zur Tschechischen Republik sowie die Mitarbeit Liechtensteins in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der UNO in Wien.



