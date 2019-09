Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngste Entwicklung der verwalteten Vermögen liege die DWS auf Platz zwei hinter Jupiter, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bewertete in dieser Studie sechs Vermögensverwalter. Grundsätzlich dürften sich die Mittelflüsse für die Branche aber nicht verbessern nach 18 Monaten in Folge mit abfließenden Geldern./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 15:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-09-30/11:54

ISIN: DE000DWS1007