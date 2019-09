Nach sehr schwachem Beginn sind die Aktien von Klöckner & Co am Montagvormittag ins Plus gedreht. Zuletzt rückten sie im vorderen SDax-Feld um 1,8 Prozent auf 5,55 Euro vor. Umgekehrt das Bild bei den zunächst freundlich gestarteten Thyssenkrupp -Anteilen: Die inzwischen im MDax notierten Aktien gaben zuletzt um knapp 1 Prozent auf 12,745 Euro nach.

Anfangs hatte ein Bericht im Handelsblatt, wonach eine mögliche Fusion mit dem Stahlgeschäft von Thyssenkrupp offenbar vom Tisch ist, die Anleger ernüchtert. Verhandlungen über einen Zusammenschluss seien von Seiten des Stahlhändlers beendet worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Die Gespräche waren in den vergangenen Wochen ein Kurstreiber für die KlöCo-Aktie: Als die Spekulation im September aufkam, waren sie in der Spitze um etwa ein Fünftel gestiegen.

Ein Händler merkte an, ein Zusammenschluss sei zwar kurzfristig wohl unwahrscheinlich geworden, aber auf Sicht von zwei bis drei Jahren ein durchaus mögliches Szenario. Mit dem Weggang von Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff werde ein Komplettverkauf der Aufzugsparte wahrscheinlicher. Der Industriekonzern könnte dadurch Milliardeneinnahmen verbuchen, für die der Konzern Verwendungsmöglichkeiten im Stahlgeschäft suchen könnte.

Mit Blick auf die industrielle Logik einer Fusion berichtete das Handelsblatt, Klöckner könnte für Thyssenkrupp ein exzellenter Absatzkanal sein. Denn der Duisburger Stahlhändler verkaufe vor allem Produkte der Wettbewerber wie ArcelorMittal und Tata Steel. Diese hätte Thyssenkrupp durch eigenen Stahl ersetzen können./ajx/fba

ISIN DE0007500001 DE000KC01000

AXC0143 2019-09-30/12:01