Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Neuson von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 14 Euro gesenkt. Der Baumaschinenhersteller sei derzeit bei nachlassendem Schwung in den Endmärkten und angesichts der sorgenvoll stimmenden Lieferbeziehung zum Motorenbauer Deutz in einer verzwickten Situation, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen und befürchtet, dass bei der Margenzielspanne von Wacker Neuson eher das untere Ende realistisch ist. Der Bericht zum dritten Quartal dürfte seiner Ansicht nach zum negativen Kurstreiber werden./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-09-30/12:02

ISIN: DE000WACK012