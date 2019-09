Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der brasilianische Mineralölkonzern Petrobas emittiert eine US-Dollar-Unternehmensanleihe (ISIN USN6945AAL19/ WKN A2R77T) mit einem Emissionsvolumen von 4,12 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe werde am 15.01.2030 fällig und sei mit einem Kupon von 5,093% ausgestattet. Die erste anteilige Zinszahlung finde am 15.01.2020 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. Die Ratingagentur S&P bewerte Petrobas mit BB-. Die Anleihe sei durch den Emittenten vorzeitig kündbar. (Bonds Weekly Ausgabe 39 vom 27.09.2019) (30.09.2019/alc/n/a) ...

