Bitcoin Group SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 - Robuste Entwicklung und Umsetzung essenzieller Projekte

- EBIT beläuft sich auf TEUR 4.228 (Vorjahr: TEUR 4.874) - Zahl der Kunden auf Handelsplattform Bitcoin.de wächst auf 808.000 - Essenzielle Projekte zur Verbreiterung des Geschäftsmodells umgesetzt - Prognose für Geschäftsjahr 2019 bestätigt Herford, 30. September 2019 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf TEUR 2.455 im Vergleich zu TEUR 8.348 im ersten Halbjahr 2018. Im Rahmen eines speziell zum Jahresstart 2019 seitwärts notierenden Bitcoin-Marktes - und damit einhergehend einer abnehmenden Medienaufmerksamkeit - stagnierten die entsprechenden Handelsumsätze. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums zeigten sich jedoch klare Erholungstendenzen an den Kryptowährungsmärkten, die in festeren Notierungen und in der Folge deutlichen Aufwärtsbewegungen mündeten. So stieg der Bitcoin-Kurs von EUR 3.257,05 per Ende Dezember 2018 auf EUR 9.992,17 zum Ende des ersten Halbjahres 2019. Die Bitcoin Group SE erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2019 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von TEUR 4.228 nach TEUR 4.874 im Vorjahreshalbjahr. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf TEUR 1.231 nach TEUR 7.563 im ersten Halbjahr 2018. Die Bitcoin Group SE setzt mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 die Empfehlung des IFRS Interpretations Committee um, wonach Kryptowährungsbestände anstatt im Umlaufvermögen im Anlagevermögen auszuweisen sind und sich somit Wertveränderungen auch über Zu-/Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung auswirken. Der dynamische Bitcoin-Kursanstieg sorgte für eine weiterhin wachsende Kundenanzahl auf Bitcoin.de. Nutzten zum Ende des ersten Halbjahres 2018 noch 753.000 Kunden die umfangreichen Services von Bitcoin.de, waren es per Ende Juni 2019 bereits 808.000 Kunden. Der hohe Kundenzuspruch basiert auch auf der kontinuierlichen Ausweitung der Usability und des Leistungsangebots der Handelsplattform. So launchte die Bitcoin Group SE nach dem Berichtszeitraum Mitte August die Bitcoin.de-App. Kunden haben nun die Möglichkeit, alle Funktionalitäten der Browser-Lösung auch unterwegs via Smartphone zu nutzen. Egal ob Kursabfrage, Umsatzhistorie oder Trades - mit der Bitcoin.de-App haben Nutzer ihre Kryptowährungsinvestments stets übersichtlich im Blick. Der Launch der Bitcoin.de-App ist eines der Kernprojekte der Bitcoin Group SE im Jahr 2019, um das Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren und das Wachstum zu beschleunigen. Eindrucksvoll stellt die Unternehmensgruppe ihre hohe Umsetzungskompetenz und -geschwindigkeit unter Beweis. Hierzu zählt auch das Ziel, Bitcoin.de zu einer Kryptowährungsbörse mit multilateralem Ansatz auszubauen. Auch in diesem Bereich hat die Bitcoin Group SE bereits Ende 2018 Worten Taten folgen lassen. So wurde die futurum bank GmbH (vormals: Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH) erworben. Die Transaktion wurde im Juli 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Somit besteht fortan die Möglichkeit, eigene Produkte in Verbindung mit Kryptowährungen zu emittieren, Eigenhandel mit Kryptowährungen durchzuführen und Geldautomaten für Kryptowährungen zu betreiben. "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 zufrieden; sie liegt vollumfänglich in unserem Erwartungsbereich. Die nachhaltige Erholung an den Kryptowährungsmärkten beweist erneut, dass Bitcoin und Co. gekommen sind, um zu bleiben und die Akzeptanz kontinuierlich wächst. Gepaart mit unseren getroffenen Maßnahmen zur Diversifizierung des Geschäftsmodells werden wir das Unternehmenswachstum beflügeln können. So blicken wir positiv auf die vor uns liegenden Aufgaben und das restliche Geschäftsjahr 2019", sagt der geschäftsführende Direktor der Bitcoin Group SE, Marco Bodewein. Angesichts des weiteren Ausbaus des Leistungsportfolios sowie der weiterhin steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen, ist das Management für das Geschäftsjahr 2019 nach wie vor optimistisch gestimmt und bestätigt die Prognose. Konkret rechnet das Management mit einem Umsatzergebnis, das an die Erfolge des zweiten Halbjahres 2018 anknüpfen wird. Ferner wird ein positives EBITDA erwartet. Aufgrund der zu Jahresanfang 2019 zurückhaltenden Tendenz der Marktteilnehmer hinsichtlich Kryptowährungsinvestments gepaart mit abnehmendem Medieninteresse rechnet das Management der Bitcoin Group SE mit einer Verlangsamung der Neukundengewinnung und nun mit bis zu 850.000 registrierten Nutzen auf Bitcoin.de im Geschäftsjahr 2019. Der Halbjahresbericht 2019 steht auf www.bitcoingroup.com im Bereich Investor Relations als PDF-Dokument zum Download bereit. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Zudem hält die Bitcoin Group SE 100 % der Anteile an der futurum bank GmbH (vormals Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH). Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com. Über Bitcoin.de: Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Bitcoin-Handelsplatz und mit mehr als 800.000 Kunden zugleich Europas größter Bitcoin-Marktplatz. Nach mehr als 7,5-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Bitcoin-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen hingegen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (letzte Prüfung zum Stichtag 25. September 2018, nächste Prüfung geplant für Oktober 2019) prüfen. 