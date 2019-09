TERRAGON veröffentlicht Konzerngeschäftsbericht 2018 DGAP-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Anleihe/Jahresergebnis TERRAGON veröffentlicht Konzerngeschäftsbericht 2018 30.09.2019 / 12:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TERRAGON veröffentlicht Konzerngeschäftsbericht 2018 * Bestätigung der im Rahmen der Anleiheemission kommunizierten vorläufigen Konzernzahlen * Gesamtleistung in Höhe von 35,4 Mio. EUR * EBITDA in Höhe von 3,1 Mio. EUR, Jahresüberschuss von 0,8 Mio. EUR Berlin, 30. September 2019 - Die TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, hat heute ihren geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Das Unternehmen hatte im Mai 2019 eine Anleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) im Volumen von 25 Mio. EUR und mit einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert und sich im Zuge der Emission freiwillig zu einem regelmäßigen Reporting von Konzerngeschäftszahlen verpflichtet. Dabei orientiert sich das Unternehmen an den Vorgaben des Scale-Segments der Börse Frankfurt (Konzernjahres- und Halbjahresabschlüsse). Die zur Anleihemission kommunizierten vorläufigen Zahlen 2018 wurden durch den nun vorliegenden geprüften Konzernabschluss bestätigt. TERRAGON plant in den kommenden Jahren seine Marktführerschaft im Segment Service-Wohnen bundesweit auszubauen und sowohl die Anzahl als auch das Volumen der Projekte deutlich zu erhöhen. So soll der Premium-Markt für Service-Wohnen in Deutschland, der aktuell von einer hohen Unterversorgung geprägt ist, weiterentwickelt werden. Das Geschäftsjahr 2018 zeichnete sich bereits im Wesentlichen durch den Aufbau und die Weiterentwicklung einer umfangreichen Projekt- und Akquisitionspipeline aus. Da Umsätze gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) erst nach Fertigstellung der Projekte realisiert werden können, standen Umsatzerlösen in Höhe von 8,5 Mio. EUR einer Bestandsveränderung von 26,4 Mio. EUR gegenüber. Die Gesamtleistung betrug im Konzern 35,4 Mio. EUR. Im Jahr 2017 [*] hatte TERRAGON auf Basis ungeprüfter Konzernzahlen einen Umsatz von 20,3 Mio. EUR bei einer Gesamtleistung von 37,7 Mio. EUR erzielt. Um die zahlreichen neu in den Bestand aufgenommenen Projekte in den Folgejahren erfolgreich umzusetzen, fand im Jahr 2018 zudem ein deutlicher Personalausbau statt. Die Personalkosten erhöhten sich in der Folge auf 3,4 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio. EUR*). Der Materialaufwand belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 27,2 Mio. EUR (Vorjahr: 30,4 Mio. EUR*). Unter dem Strich wurde ein Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 3,1 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahr: 4,6 Mio. EUR*), was die gestiegenen Personalkosten widerspiegelt. Da in wachsendem Umfang Projektfinanzierungen für neue Projekte abgeschlossen wurden, betrug das Finanzergebnis -1,8 Mio. EUR (Vorjahr: -1,0 Mio. EUR*). Vor Steuern wurde ein Konzernergebnis in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR*) erwirtschaftet. Der Konzernjahresüberschuss lag im Jahr 2018 bei 0,8 Mio. EUR nach 2,6 Mio. EUR* im Vorjahr. Die Konzernbilanz der TERRAGON Gruppe zum 31. Dezember 2018 zeichnet sich durch eine deutliche Erhöhung der Vorräte im Stichtagsvergleich von 28,1 Mio. EUR auf 54,3 Mio. EUR aus. Der starke Anstieg ist Ausdruck des fortschreitenden Ausbaus der Geschäftstätigkeit und der wachsenden Zahl der in Umsetzung befindlichen Projekte. Die Eigenkapitalquote im Konzern betrug zum Bilanzstichtag 12,9 %. Die liquiden Mittel des Konzerns beliefen sich auf 3,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR). Zum Bilanzstichtag 31. Dezember beschäftigte die TERRAGON Gruppe 50 Mitarbeiter (31. Dezember 2017: 32 Mitarbeiter). Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "Der erste TERRAGON Geschäftsbericht ist Ausdruck unserer Selbstverpflichtung zu einer hohen Transparenz, der wir uns im Zuge der Anleihemission im Mai verschrieben haben. Auf dem erfolgreichen Debüt wollen wir aufbauen, den Anforderungen von Investoren und Öffentlichkeit gerecht werden und uns als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt etablieren." Die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Halbjahr 2019 ist für den 31. Oktober 2019 geplant. Der geprüfte, freiwillige Konzernabschluss der TERRAGON Gruppe zum Geschäftsjahr 2018 ist abrufbar unter www.terragon-ag.de/investor-relations/finanzpublikationen/. Ausgewählte Finanzkennzahlen der TERRAGON Gruppe in TEUR 2018 2017* Umsatzerlöse 8.530 20.308 Gesamtleistung 35.373 37.731 Rohergebnis 8.434 8.503 Personalaufwand 3.381 2.006 EBITDA 3.055 4.570 EBIT 2.991 4.520 Jahresüberschuss 796 2.648 Bilanzgewinn 3.561 2.910 Vorräte 54.326 28.129 Liquide Mittel 3.740 397 Eigenkapital 7.951 6.431 Bilanzsumme 61.220 37.779 [*] Aufgrund der erstmaligen Aufstellung eines Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 liegen keine geprüften GuV-Vergleichswerte für den Konzern aus dem Vorjahr vor. Sämtliche 2017er-GuV-Werte sind ungeprüft. Über TERRAGON: Die TERRAGON AG (Unternehmensanleihe: ISIN DE000A2GSWY7) ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Service-Wohnen". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: www.terragon-ag.de Kontakt Florian Kirchmann Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11 E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com 30.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TERRAGON AG Friedrichstraße 185 - 190 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 2037 990 Fax: +49 30 20 37 99 55 E-Mail: info@terragon-ag.de Internet: www.terragon-ag.de ISIN: DE000A2GSWY7 WKN: A2GSWY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 882507 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882507 30.09.2019 ISIN DE000A2GSWY7 AXC0157 2019-09-30/12:21