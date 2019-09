Die Aktien von Fresenius sind am Montag im Dax als Schlusslicht um 2,6 Prozent gefallen. Die Papiere des Gesundheitskonzerns sanken zwischenzeitlich mit 42,23 Euro auf ein Tief seit sechs Wochen, was ein Händler mit dem negativen Tenor einer Studie von Morgan Stanley begründete. Die Fresenius-Aktien setzten sich damit unter der 50-Tage-Linie fest, unter die sie vor wenigen Tagen abgerutscht waren. Sie gilt bei charttechnisch orientierten Anlegern als Indikator für den mittelfristigen Trend.

Analyst Michael Jüngling von der US-Investmentbank Morgan Stanley verwies in einer Studie auf die vom Marktforscher IMS veröffentlichten Umsatzzahlen zum US-Geschäft der Flüssigmedizin-Sparte Kabi, die leicht negative Folgerungen für den deutschen Gesundheitskonzern mit sich brächten. Ein anhaltender Mengenrückgang in Kombination mit einem schwachen Preiswachstum dürfte seiner Ansicht nach auf die Stimmung drücken. Das weniger schwungvolle Kabi-Geschäft in den USA zählt er zu den Hauptgründen für die von ihm unverändert vorsichtige Einstufung der Fresenius-Aktie mit "Equal-weight"./tih/jha/

