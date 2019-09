Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fresenius SE nach Marktdaten aus den USA auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die vom Marktforscher IMS veröffentlichten Umsatzzahlen zum US-Geschäft der Flüssigmedizin-Sparte Kabi brächten leicht negative Folgerungen für den deutschen Gesundheitskonzern mit sich, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein anhaltender Mengenrückgang in Kombination mit einem schwachen Preiswachstum dürfte die Stimmung belasten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-09-30/12:44

ISIN: DE0005785604