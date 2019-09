STEICO SE: Veränderungen in der Besetzung des Direktoriums zum 01. Januar 2020 DGAP-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie STEICO SE: Veränderungen in der Besetzung des Direktoriums zum 01. Januar 2020 30.09.2019 / 13:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STEICO SE: Veränderungen in der Besetzung des Direktoriums zum 01. Januar 2020 * Hr. Thorsten Leicht wird ab 01. Januar 2020 den Bereich Produktion verantworten. * Hr. Heiko Seibert (Vertrieb) und Hr. Holger Jödecke (Produktion) scheiden zum Jahresende 2019 aus dem Unternehmen aus. Feldkirchen bei München, 30. September 2019 - (ISIN DE000A0LR936) - Der Verwaltungsrat der STEICO SE hat heute, mit Wirkung zum 01. Januar 2020, Hr. Thorsten Leicht zum geschäftsführenden Direktor für das Ressort Produktion bestellt. Hr. Leicht verfügt über umfassende Erfahrung als Führungskraft mit Fokus auf Unternehmensentwicklung und operativer Geschäftsführung mit den Branchenschwerpunkten Sägeindustrie, Holzindustrie, Verpackung und dem Fertigbau. Herr Leicht soll im Produktionsbereich Weichenstellungen für weiteres Wachstum vornehmen. Zum Ende ihrer Vertragslaufzeiten am 31. Dezember 2019 werden die Direktoren Hr. Heiko Seibert (Vertrieb) und Hr. Holger Jödecke (Produktion) aus dem Unternehmen ausscheiden. Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren danken Hr. Seibert und Hr. Jödecke schon heute für ihr langjähriges Engagement und ihre Leistungen und wünschen ihnen für die persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. Die Position des geschäftsführenden Direktors Vertrieb soll in Kürze neu besetzt werden. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. Kontakt Andreas Schulze STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Fon: +49-(0)89-99 15 51-548 Fax: +49-(0)89-99 15 51-704 E-Mail: a.schulze@steico.com www.steico.com 30.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700 E-Mail: info@steico.com Internet: http://www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 882539 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882539 30.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LR936 AXC0173 2019-09-30/13:04